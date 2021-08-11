Толпа жителей Мурино отстояла бульвар Менделеева от застройки

В Мурино жители отстояли бульвар Менделеева от застройки "ларьками с шавермой". Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Жителям Мурино удалось отстоять участок пешеходного бульвара Менделеева от строительства на нем скандального торгового комплекса. Утром 11 августа территорию внезапно оцепили несколько десятков крепких сотрудников ЧОПа. Охранники выставили забор и не подпускали никого к строителям, пока те разбирали тротуарную плитку. К вечеру о происходящем знали уже не только жители, но и местная администрация, губернатор Ленобласти и полиция.

Люди самостоятельно восстанавливают плитку, попутно ругая коммерсантов за беспредел. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Кто в итоге победил, сказать трудно, но под закат охранники и строители все-таки удалились с места. Для безопасности за всем следили сотрудники полиции.

Бытовка строителей отправилась "погулять". Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- По словам очевидца, около 30 человек их разогнала полиция. Так как работы незаконны. Теперь жители вышли поставить точку в своей победе. Люди сами восстанавливают брусчатку на бульваре Менделеева, а также вручную сдвинули там бытовку, которая перегораживала территорию, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.