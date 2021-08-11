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Спорт11 августа 2021 21:14

До 150 болельщиков «Зенита» смогут посетить гостевой матч с «Локомотивом»

Такая маленькая квота – вынужденная мера из-за коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лишь 150 фанатов "Зенита" смогут смотреть матч с "Локо" на трибунах.

Лишь 150 фанатов "Зенита" смогут смотреть матч с "Локо" на трибунах.

Фото: ФК "Зенит"

«Локомотив» выделил 150 билетов для болельщиков «Зенита», которые собираются посетить матч команд 15 августа в Москве. Таковы нынешние реалии из-за коронавируса – решение принято не железнодорожниками, а прописано в самом регламенте РПЛ. «Зенит», в свою очередь придумал, как поделить этот «апельсин» на 150 человек.

- Болельщик, планирующий приобрести билет, должен быть владельцем действующего абонемента на «Газпром Арену». Приоритет при покупке будет у тех, кто совершил максимальное количество выездов на гостевые игры за последнее время, - сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Добавим, что игра начнется в воскресенье в 17:30. Пока что зенитовцы являются одни из лидеров чемпионата России, победив во всех трех матчах начала сезона 21/22.