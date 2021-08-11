Петербуржцы массово пожаловались в прокуратуру на шум от самолетов

89 жалоб поступило в прокуратуру от петербуржцев, страдающих от шума самолетов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-Западная прокуратура получила 89 обращений от петербуржцев по «горячей линии», открытой для жалоб на шум от самолетов. Поводом для телефонных "бесед" стали неоднократные негодования жителей отдельных районов города, преимущественно юго-запада, из-за работы аэропорта Пулково. Люди жаловались в соцсетях и СМИ на то, что в отдельных случаях шум от полетов слышно даже при закрытых окнах. Особенно это неприятно родителям с маленькими детьми.

Сейчас по каждой жалобе проводится проверка. Остается только ждать, какое решение примет прокуратура.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку с привлечением соответствующих специалистов. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы при наличии оснований транспортная прокуратура примет меры, - передает пресс-служба СЗТП.