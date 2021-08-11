Неизвестный живодер расстрелял аиста из пневматики в Петербурге

В Петербурге борются за жизнь аиста, расстрелянного живодером. Фото: vk.com/seirenru

Ветеринары петербургского центра «Сирин» борются за жизнь аиста, которого расстрелял неизвестный живодер. Птица поступила к врачам с двумя застрявшими внутри пулями от пневматического ружья. Врачи поражаются, кто мог так поступить с бедолагой, ведь он является божьим одуванчиком в мире птиц. К сожалению, аист находится в тяжелом состоянии. Прогнозы у ветеринаров неутешительные.

Две маленькие пули тяжело ранили птицу. Фото: vk.com/seirenru

- Все возможные медицинские манипуляции мы проводим! Тут даже наша, привычная ко многим проявлениям человеческим, организация теряется в догадках, зачем-таки это было сделано. Ведь его даже нельзя съесть, он невкусный, с чем ни вари. Да и мяса в нем мало. Но цели здесь нет и не было. Никакой. Это пустая, извращенная жестокость, живущая в своем космосе, - написали в гневе волонтеры в группе центра «Сирин» во «Вконтакте».

Ветеринары добавляют, что в полицию о происшествии не сообщали, так как у них нет никакой вводной информации о предполагаемом виновнике и месте происшествия.