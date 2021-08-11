В Петербурге суд арестовал постоялицу центра помощи бездомным, зарезавшую директора учреждения

В Петербурге суд отправил в СИЗО женщину, зарезавшую директора центра помощи бездомным и безработным. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге арестовали постоялицу центра помощи бездомным и безработным, которая зарезала директора учреждения. Напомним, все произошло вечером 8 августа в одном из домов на улице Зины Портновой. Сильно пьяная женщина внезапно начала ссориться со всеми подряд, схватилась за нож и напала на мужчину. Кроме убийства директора она успела ранить другую постоялицу, но та выжила.

В суде женщина не возражала против отправления в СИЗО, ее адвокат тоже развел руками. Отвечать ей придется по статье за убийство и покушение на него. Следствие считает, что постоялица центра осознавала свои действия в момент происшествия.

- Срок меры пресечения – по 7 октября 2021 года, – коротко добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.