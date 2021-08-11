Водитель протаранившего столб автобуса в Петербурге был трезв

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге, где автобус влетел в столб. Фото: vk.com/spb_today

Полиция Петербурга сообщила об отсутствии алкоголя в крови у водителя автобуса №30, который протаранил столб на Ленинском проспекте днем 11 августа. Напомним, в жестком ДТП пострадали семь человек, всех их госпитализировали в больницу. Перевозчик заверил, что водитель общественного транспорта был здоров и успешно прошел утром медицинский осмотр. В автобусе никаких технических нарушений не нашли. Первыми результатами расследования поделились и в полиции.

- Водитель «ЛиАЗа» трезвый. По неизвестной причине он совершил наезд на столб. По предварительным данным, в результате произошедшего 7 человек получили травмы средней степени тяжести. Остальные обстоятельства аварии устанавливаются, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что сам водитель в ДТП не пострадал, а отделался испугом. Расследование дела контролирует городская прокуратура.