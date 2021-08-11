У «КИА» вырвало двигатель в жестком ДТП на Касимовской улице в Петербурге

Иномарка влетела в столб и потеряла двигатель в Петербурге. Фото: "Мегаполис"

«КИА» лишился двигателя в жестком ДТП на Касимовской улице в Петербурге, недалеко от станции метро «Волковская». Все произошло в ночь с 11 на 12 августа. На месте происшествия оказался очевидец Алексей, который поделился с «Комсомолкой» видео последствий аварии.

Машину не узнать. Водителю повезло, что отлично сработали подушки безопасности. Фото: vk.com/spb_today

- Водитель чудом выжил. Ему вызвали «скорую». Похоже, на повороте улетел в столб, - рассказал «КП-Петербург» свидетель ДТП.

Вызволять водителя из капкана прибыли спасатели МЧС. Им пришлось вырезать мужчину из груды искореженного металла. «КИА», понятное дело, восстановлению не подлежит. Тем временем у столба все еще дымился вырванный двигатель. В аварии разбираются инспекторы ГИБДД.