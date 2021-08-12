Последние новости в Санкт-Петербурге на 12 августа 2021 года: Арест владельца внедорожника за смертельный «шлепок» студента ИТМО и возвращение дождей

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 августа 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 августа 2021 года. Накануне суд арестовал владельца внедорожника по обвинению в избиении студента ИТМО, от которого юноша в итоге погиб. Ранее мужчина клялся, что просто «шлепнул» молодого человека по ягодице, приняв его за автомобильного вора. Однако сейчас следствие считает, что парню нанесли множество ударов.

Горожане могут снова готовиться к дождям. Об этом «Комсомолке» рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. Осадки заглянут в Северную столицу на три дня. При этом температура не поднимется выше +23 градусов. К счастью, солнце временами будет проглядывать сквозь тучи.

В среду внимание петербуржцев было приковано к жесткому ДТП автобуса на Ленинском проспекте. Водитель по неизвестной причине влетел в столб. Сам он не пострадал, а вот семь пассажиров получили травмы средней степени тяжести и отправились в больницу. Полиция установила, что мужчина за рулем был трезв. Перевозчик же заверяет, что водитель успешно прошел медосмотр и не выглядел уставшим.