130 человек увезли в полицию после рейда на Софийской овощебазе

Больше 120 мигрантов вышлют из России по итогам рейда на овощебазе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Масштабный рейд провели на Софийской овощебазе Петербурга полиция и помогавшая им Росгвардия. Стражи порядка искали нелегальных мигрантов и прочие нарушения. В результате проверки более 130 человек были доставлены в отделение.

- В профилактическом рейде было задействовано более 200 полицейских. По результатам рейда в полицию был доставлен 131 гражданин для административного разбирательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 124 мигрантов были составлены административные протоколы за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России. Каждого из них оштрафуют на сумму от 5 до 7 тысяч рублей и отправят на родину.

Кроме того, в ходе рейда на овощебазе нашлась и одна машина, которая числится в розыске, как угнанная из Московского района.