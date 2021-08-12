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Происшествия12 августа 2021 9:39

1,3 млн рублей украли из сейфа у 82-летней петербургской пенсионерки

Квартиру женщины 1939 года рождения вскрыли, пока она была на даче
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция ищет домушника, обчистившего сейф пенсионерки.

Полиция ищет домушника, обчистившего сейф пенсионерки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупной суммы денег а также золотых браслетов лишилась петербургская пенсионерка, живущая в доме на Выборгском шоссе. Пока 83-летняя женщина была на даче, в ее квартиру влез неизвестный домушник и обчистил сейф, где лежали деньги и ценности.

- 11 августа в 11:46 в дежурную часть МВД поступил звонок от пенсионерки 1939 года рождения о том, что неизвестный преступник неустановленным способом проник в ее трехкомнатную квартиру, где из металлического сейфа совершил хищение 11 500 евро и двух браслетов от часов из металла желтого цвета, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Общий ущерб женщина скурпулезно подсчитала и оценила в 1 297 395 рублей.. Кто и как мог влезть в квартиру расположенную на 7 этаже 10-этажного дома, она не знает. На даче пенсионерка была с середины июня, поэтому и точную дату происшествия тоже назвать не может.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, вора-домушника ищут.