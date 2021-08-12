Беглов выразил соболезнования по крушению вертолета на Камчатке, в котором пострадали петербуржцы

Трое петербургских туристов пропали при крушении вертолета на Камчатке. Фото: правительство Камчатского края.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким туристов, пострадавших при падении вертолета на Камчатке. В салоне Ми-8 в момент падения были жители Москвы и Петербурга, последних - шестеро.

- С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из 6 петербуржцев спасены трое. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции, - приводит текст обращения губернатора пресс-служба Смольного.

Всего в вертолете, с учетом экипажа, было 16 человек, спастись смогли восемь, шестеро из которых туристы. 17-летний подросток из Петербурга числится в списке пропавших. Учитывая, что упавший вертолет лежит на глубине 135 метров, шансов найти выживших практически нет.

К поискам привлекут военных водолазов.