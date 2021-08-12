Губернатор Петербурга возложил цветы к мемориалу морякам подлодки «Курск» на Серафимовском кладбище

Губернатор посетил мемориал на Серафимовском кладбище в годовщину гибели "Курска". Фото: gov.spb.ru

Траурные мероприятия проходят в Петербурге по случаю 21-й годовщины трагедии на атомной подводной лодке «Курск». 12 августа 2000 года ракетный крейсер затонул в Баренцевом море в ходе учений. Все 118 членов экипажа погибли, мемориал в память о подводниках на Серафимовском кладбище сегодня посетил Александр Беглов.

- Сегодня экипаж крейсера вспоминают на всех флотах и в городах, где жили моряки. Многие из них учились в Петербурге. Сейчас в нашем городе проживает 26 семей подводников «Курска», - приводит слова губернатора пресс-служба городской администрации.

Напомним, что 32 моряка из 118 погибших похоронены в Петербурге. На Серафимовском кладбище и в Николо-Богоявленском морском соборе города каждый год собираются родные подводников, командование и ветераны Военно-Морского Флота России.