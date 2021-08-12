1801 человек заболел коронавирусом в Петербурге за сутки

Заболеваемость продолжает снижаться, но остается высокой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге еще немного снизилась. За минувшие 24 часа ковидом заболел 1801 человек, что на три меньше, чем днем ранее. А вот смертность несколько увеличилась, на пять случаев.

- С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 551 309 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+1801 за сутки). Выздоровели 524 588 пациента (+2289), умерли – 2285 (+16), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что ввиду снижения сила заболевших, городские и федеральные стационары Петербурга постепенно возвращаются к нормальной работе. В ближайшее время перестанут принимать пациентов в ковидом еще четыре больницы.

В Ленинградской области ситуация на 12 августа следующая: заражений за все время – 58 916 (+233), смертей – 2285 (+16), выздоровлений - 48 209 (+97).