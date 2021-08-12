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Общество12 августа 2021 12:51

Думскую улицу отмоют с шампунем

Дорожники не только вычистят тротуары, но и урны
Степан СТЕПАНОВ
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12 августа на Думской улице будет банный день.

12 августа на Думской улице будет банный день.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На улице Думской в Санкт-Петербурге 12 августа объявлено банным днем. Сегодня одну из самых тусовочных улиц города отмоют с шампунем. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

- Учитывая большое количество мусора из-под напитков и еды, купленных горожанами навынос, Комитет поручил дорожным предприятиям уделять особое внимание уборке и тротуаров, и помывке урн, - пояснили в ведомстве.

Кстати, за этот сезон в городе на мытье и полив городских дорог израсходован рекордный объем воды - 1 млн кубометров.