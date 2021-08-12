Власти Петербурга окажут помощь туристам, пострадавшим при крушении вертолета на Камчатке

Трое петербуржцев пропали без вести при крушении вертолета на Камчатке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга пообещал оказать необходимую помощь и поддержку туристам из Северной столицы, которые пострадали при крушении вертолета на Камчатке. Из 16 человек, бывших на борту, шестеро оказались петербуржцами. Спаслись из них только трое.

- С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из шести петербуржцев спасены трое. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, - заявил Александр Беглов.

Напомним, что трагедия произошла утром 12 августа. Около 10:00 по местному времени Ми-8 с туристами из Москвы и Петербурга рухнул в озеро Курильское в условиях густого тумана. Восемь человек спаслись, еще восемь, в том числе трое петербуржцев, из которых один - 17-летний подросток, пропали без вести.

Вертолет затонул на глубине в 137 метров, эксперты оценивают шансы на спасение пропавших как практически нулевые.

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