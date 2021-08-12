305 человек госпитализировано в Петербурге за сутки, 503 пациента лежат с ковидом в реанимации

Суточная госпитализация в Петербурге превысила 300 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 300 пациентов с коронавирусом госпитализировано в Петербурге за минувшие сутки. Такие цифры приводит городской Комитет по здравоохранению. Это во полтора раза меньше, чем выздоровевших и выписанных из стационаров за тот же период.

- На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 5142 человека. Из них в реанимации - 503, подключено к ИВЛ - 235. За сутки поступило 305 человек, выписано - 439, - говорится в информационной справке.

Всего на прием больных с коронавирусом задействован 21 стационар, из которых 13 - городского, а 8 - федерального подчинения. В них развернуть 6777 коек, из которых свободны 38 процентов.

При этом, в ближайшее время четыре больницы и медцентра вернутся к обычной работе.

За сутки в городе отмечен 1801 случай заражения коронавирусом, 48 пациентов умерли, а 2289 - выздоровели.