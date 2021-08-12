Бешеный каршеринг, летящий через две сплошные, сняли на видео в Петербурге

Водитель каршеринга нагло гонял по встречной полосе. Фото: vk.com/spb_today / Евгений Миронов

Очередные приключения каршеринга в Петербурге снял житель города на Неве. Водитель заметил на дороге «бешеный» прокатный «Солярис», несущийся через две сплошные полосы. При этом водитель прокатной машины еще успевал угрожать людям, снимавшим его выходки на видео.

- Когда очень спешишь. Он мне тачку еще сжечь угрожал, когда я ему сказал, что так ездить не стоит, иначе в ГИБДД и «Делимобиль» напишу, - отмечает в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водитель, снявший выходки каршеринга на камеру видеорегистратора.

На кадрах съемки видно, как прокатная машина сначала влетает в полосу движения через две сплошные слева, потом оттормаживается, а перед светофором объезжает стоящие на красный свет машину по встречке.

Пользователи соцсетей предположили в комментариях, что водитель каршеринга был под действием запрещенных веществ, иначе его поведение объяснить трудно.