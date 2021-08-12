Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто12 августа 2021 14:37

Бешеный каршеринг, летящий через две сплошные, сняли на видео в Петербурге

Водитель прокатной машины был явно не в себе и угрожал снимавшим его людям
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель каршеринга нагло гонял по встречной полосе. Фото: vk.com/spb_today / Евгений Миронов

Водитель каршеринга нагло гонял по встречной полосе. Фото: vk.com/spb_today / Евгений Миронов

Очередные приключения каршеринга в Петербурге снял житель города на Неве. Водитель заметил на дороге «бешеный» прокатный «Солярис», несущийся через две сплошные полосы. При этом водитель прокатной машины еще успевал угрожать людям, снимавшим его выходки на видео.

- Когда очень спешишь. Он мне тачку еще сжечь угрожал, когда я ему сказал, что так ездить не стоит, иначе в ГИБДД и «Делимобиль» напишу, - отмечает в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водитель, снявший выходки каршеринга на камеру видеорегистратора.

На кадрах съемки видно, как прокатная машина сначала влетает в полосу движения через две сплошные слева, потом оттормаживается, а перед светофором объезжает стоящие на красный свет машину по встречке.

Пользователи соцсетей предположили в комментариях, что водитель каршеринга был под действием запрещенных веществ, иначе его поведение объяснить трудно.

Бешеный каршеринг гонял через две сплошные в Петербурге
vk.com/spb_today / Евгений Миронов