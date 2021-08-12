Разлив нефтепродуктов произошел в морском порту Выборга с буксира «Товарищ Андрей»

Нефтепродукты разлились с буксира "Товарищ Андрей". Фото: СЗТП

Утечка нефтепродуктов произошла в Выборгском морском порту. С буксира «Товарищ Андрей», стоявшего у причала, в воду вылилась маслянистая жидкость, которая покрыла радужной пленкой поверхность бухты.

- По предварительным данным, загрязнение вызвано утечкой нефтепродуктов с буксира «Товарищ Андрей», который был пришвартован 11 августа 2021 года с 9:00 до 19:00 часов к причалу морского порта Выборг. В настоящее время последствия локального загрязнения устранены, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По приблизительным оценкам, в Выборгский залив вылилось около 100 литров нефтесодержащей жидкости. На место происшествия выезжали прокурорские работники, сотрудники транспортной полиции, представители Росприроднадзора и Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Нефтепродукты с поверхности воды собрали сотрудники экологической службы региона. Обстоятельства инцидента устанавливаются, ущерб природе оценивается.