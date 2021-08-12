Персонал Института геологии РАН на набережной Макарова в Петербурге эвакуирован из-за сообщения о пожаре

Пожарные выехали в Институт геологии РАН на набережной Макарова в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Института геологии и геохронологии докембрия РАН, расположенного на набережной Макарова, 2, были эвакуированы днем 12 августа из-за сообщений о пожаре. На втором этаже 3-этажного здания возникло задымление, на место выехали спасатели.

- В 14:22 поступило сообщение о возгорании по адресу: Василеостровский район, набережная Макарова, дом 2, «Институт геологии и геохронологии докембрия РАН». Пожар по повышенному номеру сложности № 1. По прибытию подразделений в 3этажном здании, размерами 150 х 20 метров, наблюдается задымление на 2-м этаже, подразделения МЧС проводят разведку, - уточняет пресс-служба петербургского управления экстренного ведомства.

Эвакуация персонала проведена до прибытия спасателей, количество эвакуированных людей уточняется.