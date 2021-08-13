Дополнительные электрички пустят из Петербурга и Луги в Новгород

Дополнительные электрички пустят до Новгорода с 13 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дополнительные электрички назначаются на летне-осенний период из Петербурга и Луги в Новгорода, а также на Витебском направлении. С 13 августа и до 10 октября будут дополнительно курсировать четыре поезда, а один - отменятся.

- с 13 августа по 10 октября назначаются поезда: № 6691 (по пятницам) Санкт-Петербург (Витебский вокзал) 19:53 – Великий Новгород 00:51; № 6688 (по пятницам) Рогавка 19:19 – Санкт-Петербург (Витебский вокзал) 22:29, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании

При этом поезд № 6686 Рогавка – Санкт-Петербург, также курсировавший по пятницам, будет отменен.

Кроме того, по субботам и воскресеньям будут ходить дополнительные составы по маршруту: Великий Новгород 07:21 – Луга-1 10:30 и Луга 10:43 – Великий Новгород 14:00.

Уточнить расписание можно на вокзалах, станциях и в справочной службе РЖД.