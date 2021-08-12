30 квадратных метров площади выгорело в Институте геологии на набережной Макарова

Пожарные справились с огнем в Институте геологии на набережной Макарова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели потушили пожар в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН на набережной Макарова. Сообщение о задымлении поступило на пульт дежурного МЧС в 14:22. Учитывая важность объекта, пожару был присвоен повышенный номер сложности. К моменту прибытия, персонал института эвакуировался, из окон шел дым.

- В административном здании на третьем этаже выгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В 15:27 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали,- сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Всего к работе на месте возгорания привлекалось пять единиц техники и 17 человек личного состава МЧС.