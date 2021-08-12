СК завел дело на мать-кукушку, бросившую 3-месячную девочку в подъезде дома на Петроградской стороне

СК возбудил дело на мамашу, бросившую ребенка в подъезде. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери, бросившей в подъезде свою 3-месячную дочь. Малышку обнаружили жители одного из домов на Большом проспекте Петроградской стороны. 39-летняя женщина подбросила дочурку в чужую детскую коляску стоявшую на лестничной клетке.

- В отношении женщины 1982 года рождения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) , - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Но задержать мать-кукушку удалось не сразу. Сначала служебная собака привела оперативников к резиновым тапочкам женщины, а потом к квартире, в которой та жила вместе с мужем - гражданином Молдавии. То рассказал, что вернулся с работы и не нашел дома ни сожительницы, ни их общей дочки.

Позднее женщину задержала полиция. Известно, что у нее есть двое старших детей, но она лишена родительских прав. По нынешнему делу горе-матери грозит до года лишения свободы.