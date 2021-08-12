Более 700 тысяч заявлений приняли вузы Петербурга перед учебным сезоном 21/22

В Петербурге подвели итоги приема заявлений на поступление в вузы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вузы Санкт-Петербурга приняли 709 тысяч заявлений от абитуриентов перед началом учебного сезона 2021/2022. Речь именно о тех, кто планирует учиться очно. В 2020 году таких заявлений было подано сильно меньше – 558 тысяч, а в 2019-м и вовсе 484 тысячи. В среднем, конкурс в государственные вузы Северной столице сейчас составил 17,6 человек на одно место.

В Смольном положительно оценивают востребованность университетов среди молодежи России.

- Многочисленные победы студентов наших университетов в международных и российских конкурсах и олимпиадах подтверждают, что в Петербурге можно получить одно из лучших профессиональных образований, - считает губернатор Александр Беглов.

Добавим, что абитуриентам разрешалось подать заявление сразу в пять университетов и выбрать до 10 специальностей. Кто куда поступил, объявят после 17 августа. К слову, в последний день приема заявлений сайты Политеха и университета имени Герцена не справились с нагрузкой и «упали».