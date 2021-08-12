Платная вакцинация трудовых мигрантов стартовала в Петербурге

В Петербурге началась вакцинация мигрантов от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стартовала платная вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса. В городе таковых около 400 тысяч человек. В Смольном надеются привить от инфекции всех до конца 2021 года, инфраструктура позволяет. За вакцинацию мигрантов отвечает городское Агентство медтуризма. В организацию уже обратились более 1 тысячи компаний, вызвавшихся привить своих работников.

По первым оценкам, в скором времени вакцину получат чуть больше 60 тысяч иностранцев. Напомним, прививать мигрантов планировали однокомпонентным «Спутником Лайт», для быстроты.

- В первый день на прививку направили 300 человек. Также иностранные рабочие могут самостоятельно обратиться в прививочные пункты города. Их об этом проинформировали, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что привиться мигранты могут не только за счет работодателя, но и за свои деньги.