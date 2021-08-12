Восемь новых школ откроют 1 сентября в Санкт-Петербурге

1 сентября в Петербурге откроют восемь школ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге откроют восемь школ в грядущий День знаний, 1 сентября. Семь зданий построили с нуля, а последнее преобразилось после капремонта. Рекордсменом по количеству новых школ стал Приморский район, там их четыре. Еще по одному учебному заведению откроется в Красносельском, Московском, Выборгском и Калининском районе.

Есть изменение и в Пушкинском районе – там расширили действующую школу №460, построив дополнительную площадку для детей. К концу 2021 года власти Северной столицы планируют закончить возведение еще одного учебного заведения, все в том же Приморском районе. Не забыли и про детские сады.

- К началу сентября город планирует открыть 15 новых детских садов. «Больше всего мест для дошкольников получат Приморский, Адмиралтейский и Красногвардейский районы, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.