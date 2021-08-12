В метро Петербурга замедлилось движение поездов от «Спасской» до «Площади Александра Невского»

В метрополитене Петербурга затруднено движение на 4-й линии вечером 12 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В метрополитене Санкт-Петербурга затруднено движение поездов на участке между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского 2». Об этом передает пресс-служба подземки. Винить стоить некую техническую неисправность. Пассажиры оранжевой ветки жалуются, что приходится подолгу ждать поездов.

- Движение осуществляется от «Пл. Александра Невского» до «Улицы Дыбенко» в полном объеме, - сообщили в метрополитене.

Чуть позже в подземке уточнили «КП-Петербург», что нарушение произошло на стрелочном переводе в тоннеле.

- Не смертельно, но интервал поездов увеличен. Специалисты работают над устранением, - добавили в пресс-службе метро.