Движение поездов вернулось к штатному графику на оранжевой линии в метро Петербурга

Метро Петербурга вернулось к привычной жизни после устранения неисправность на 4-й линии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На оранжевой линии метрополитена Петербурга возобновилось движение поездов по штатному графику. Напомним, с 17:50 в тоннеле между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского 2» возникла техническая неисправность стрелочного перевода. Движение составов тут же замедлилось, пассажиры заволновались. На место оперативно прибыли ремонтники. На устранение проблемы ушло около 40 минут.

- В 18:28 неисправность устранена, интервал поездов восстанавливается, - коротко отметили в пресс-службе подземки.