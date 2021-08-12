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Общество12 августа 2021 18:40

Движение поездов вернулось к штатному графику на оранжевой линии в метро Петербурга

Вечером в тоннеле между «Спасской» и «Площадью Александра Невского» возникла неисправность
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Метро Петербурга вернулось к привычной жизни после устранения неисправность на 4-й линии.

Метро Петербурга вернулось к привычной жизни после устранения неисправность на 4-й линии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На оранжевой линии метрополитена Петербурга возобновилось движение поездов по штатному графику. Напомним, с 17:50 в тоннеле между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского 2» возникла техническая неисправность стрелочного перевода. Движение составов тут же замедлилось, пассажиры заволновались. На место оперативно прибыли ремонтники. На устранение проблемы ушло около 40 минут.

- В 18:28 неисправность устранена, интервал поездов восстанавливается, - коротко отметили в пресс-службе подземки.