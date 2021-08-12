Во временном госпитале «Ленэкспо» свернули ковидный павильон №7

В "Ленэкспо" закрыли один из коронавирусных павильонов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Седьмой павильон «Ленэкспо» прекратил прием больных коронавирусом. За период с весны по лето там вылечили от инфекции 1 834 человек. Решение плановое, поскольку в городе улучшается эпидситуация.

Для наглядности, свободных коек неделю назад было более 50%. Ресурсы «Ленэкспо» на этом не исчерпались. Там функционирует еще 295 коек, а в данный момент находятся 111 зараженных коронавирусом. Их состояние оценивают как среднее и средне-тяжелое.

- Благодаря вакцинации количество заболевших снижается, число пациентов во временном госпитале уменьшается. Это позволяет вывести из оборота седьмой павильон, - объясняет губернатор Александр Беглов.

Кроме этого в Смольном добавляют, что в случае чего на помощь придут стационары-трансформеры.