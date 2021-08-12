Избирком отказал партии «Родина» в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга

Петербургский Избирком отказал в регистрации списка "Родины" в Закс. Фото: vk.com/stpbik

Избирком Петербурга отказался регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на сентябрьские выборы в городское Законодательное собрание. Решение приняли единогласно. Члены горизбиркома разводят руками и объясняют свое решение тем, что кандидаты от партии предоставили слишком много подозрительных подписей избирателей, которые экспертиза в итоге признала недействительными.

В «Родине» ожидаемо с негативом отреагировали на новости.

- Катастрофическая предвыборная ситуация в Санкт-Петербурге показала срочную необходимость менять законодательство в отношении Центральной избирательной комиссии РФ, - высказал мнение глава партии Алексей Журавлев, его слова приводят в Telegram-канале политической организации.

К слову, недавно в Северную столицу приезжала делегация из Центризбиркома РФ. Это произошло после жалобы певицы Татьяны Булановой, члена партии «Родина», которой тоже отказали в регистрации на выборы. Результаты визита «ревизора» не сообщаются.