Стало известно о состоянии младенца, брошенного матерью-кукушкой на Петроградке

Трехмесячная малышка, брошенная матерью-кукушкой в Петербурге, идет на поправку. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге рассказали о состоянии здоровья трехмесячной малышки, брошенной матерью-кукушкой в парадной одного из жилых домов на Петроградской стороне. Напомним, в отношении женщины возбудили уголовное дело, ее задержали. Отца младенца помогла найти служебная собака, он оказался гражданином Молдавии.

Сейчас опека готовится лишить семью родительских прав. Более того, от этих самых прав горе-мать уже избавили в ноябре 2020 года из-за отвратительного воспитания старшего ребенка. К счастью, малышка-дочка сейчас в безопасности и идет на поправку.

- Изначально врачи оценили состояние ребенка как средней тяжести, обнаружены инфекции верхних дыхательных путей, температура. В настоящий момент состояние девочки стабилизировалось. Температуры нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе детского омбудсмена Анны Митяниной.

К слову, старший ребенок матери-кукушки живет у бабушки.