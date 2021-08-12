Рекордный объем воды израсходовали для мытья дорог и тротуаров в Петербурге

В Петербурге потратили один миллион кубометров воды на мытье и полив дорог. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 12 августа, сотрудники дорожных предприятий впервые израсходовали миллион кубометров воды для полива и мытья дорог, а также тротуаров во всех районах Санкт-Петербурга. Как рассказывают в городском комитете по благоустройству - это рекорд. Сказалась аномальная жара, которая пекла головы жителей Северной столицы в конце июня и начале июля. В это время проезжую часть остужали, а тротуары очищали от липких пятен, оставшихся от напитков и еще страшно предположить от чего.

Отдельное внимание уборщики уделяют переполненным урнам, коих этим летом в городе достаточно много, особенно в центре.

- В местах интенсивного пешеходного движения урны мгновенно наполняются остатками еды и бутылками из-под напитков, которые покупаются навынос. Всего с конца июля до настоящего времени дорожные службы отмыли 70% из более 16 тысяч урн, установленных в городе, - передает пресс-служба Комблага.