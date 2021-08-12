Завершены поиски женщины с маленькой дочерью, пропавших в Ленобласти

В Ленобласти спасатели отправились на поиски женщины и ее маленькой дочери. Фото: vk.com/acclo

В Ленинградской области завершили поиски женщины с восьмилетней дочерью. Семья ушла по грибы и ягоды в лес возле деревни Денисово, которая находится в Запорожском сельском поселении в Приозерском районе. Самостоятельно выбраться женщина и ребенок не смогли. К счастью, искать их вызвались местные спасатели, которым поступил вызов о пропаже людей. Все закончилось благополучно.

- Проведя поисковые работы, спасатели обнаружили пострадавших и передали родственникам, - коротко сообщается в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

Судя по фотографии, спасателям понадобился квадроцикл, чтобы добраться до заблудших путников. О состоянии их здоровья не говорится.