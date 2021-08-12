Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 22:30

Полиция рассказала подробности о загоревшемся мужчине в Троицком соборе

Личность пострадавшего уже установили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция начала проверку после того, как в Троицком соборе Петербурга загорелся мужчина.

Полиция начала проверку после того, как в Троицком соборе Петербурга загорелся мужчина.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция организовала проверку после того, как в Троицком соборе в Санкт-Петербурге загорелся мужчина. Напомним, человек забежал внутрь храма незадолго до его закрытия, подошел к одной из икон, а затем его охватило пламя. Мужчина выжил благодаря оперативным действиям прихожан, которые подбежали к нему с огнетушителем.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него множество ожогов, однако врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

- Поступило сообщение о том, что на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов неизвестный мужчина пытается покончить жизнь самоубийством. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины попытки суицида, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.