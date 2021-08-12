Полиция рассказала подробности о загоревшемся мужчине в Троицком соборе

Полиция начала проверку после того, как в Троицком соборе Петербурга загорелся мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция организовала проверку после того, как в Троицком соборе в Санкт-Петербурге загорелся мужчина. Напомним, человек забежал внутрь храма незадолго до его закрытия, подошел к одной из икон, а затем его охватило пламя. Мужчина выжил благодаря оперативным действиям прихожан, которые подбежали к нему с огнетушителем.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него множество ожогов, однако врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

- Поступило сообщение о том, что на перекрестке Измайловского и Троицкого проспектов неизвестный мужчина пытается покончить жизнь самоубийством. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины попытки суицида, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.