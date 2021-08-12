В Смольном ожидают, что учеба в вузах Петербурга начнется в смешанном формате

Скорее всего, учеба в вузах Петербурга с 1 сентября начнется в смешанном формате. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном предполагают, что с 1 сентября учеба в университетах Петербурга начнется в смешанном формате, поскольку эпидситуация по коронавирусу улучшается, но все же далека от идеала. По словам главы комитета по науке и высшей школе Андрея Максимова, лекционные занятия будут проходить дистанционно, в онлайне, а некоторые практические занятия – очно. От вузов потребуют организовать соцдистанцию, измерение температуры и установить санитайзеры.

- На данный момент ситуация уже отработана в Петербурге. Вузы в таких условиях трудились 1,5 года. Университеты готовы, но ответственность лежит не только на них, но и на студентах. Пришла пора особой культуры. Хочу призвать серьезно отнестись к этому. Обучение в очной форме зависит от них впрямую. Благодаря вакцинации мы быстрее приступим к нормальной жизни, - сказал Максимов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

К слову, городские вузы в этот раз получили рекордные 709 тысяч заявлений на поступление. Конкурс в государственные университеты составил почти 18 абитуриентов на место.