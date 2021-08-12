Суд арестовал обвиняемого в жестоком изнасиловании петербурженки-юристки

В Петербурге отправили в СИЗО жестокого насильника. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО на два месяца обвиняемого в жестоком изнасиловании 23-летней девушки. По версии следствия, мужчина напал на молодую юристку у одного из домов на Дачном проспекте. Сначала он трижды ударил свою жертву по голове, а затем надругался. После этого насильник сбежал, но его удалось найти.

- Процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, мужчина свою вину признал. Он пробудет под стражей до 9 октября 2021 года, - пишет «Мойка78».

Уголовное дело в отношении насильника возбудили по двум статьям. По совокупности ему грозит до 20 лет лишения свободы.