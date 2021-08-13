Последние новости в Санкт-Петербурге на 13 августа 2021 года: Загоревшийся в соборе мужчина и прощание с жарой

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 13 августа 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 13 августа 2021 года. Накануне вечером в Троицком соборе, прямо перед закрытием храма, внезапно загорелся мужчина. Посетитель церкви стоял возле одной из икон, а затем его охватило пламя. Полиция не исключает, что это была попытка суицида. К счастью, мужчина выжил. У него повсюду ожоги, но общее состояние медики оценивают как средней тяжести. Ведется расследование, уголовное дело не возбуждалось.

Петербуржец потерял жену и сына в жутком крушении вертолета Ми-8 в Курильском озере. Как рассказал «Комсомолке» близкий друг главы семейства, он выжил, так как был непристегнутым – его выбросило из салона воздушного судна. Теперь шокированный мужчина сотрудничает со спасателями МЧС, вместе с ними ныряет с аквалангом в ледяную воду озера, чтобы отыскать тела родных.

Метеорологи больше не ждут жары в Санкт-Петербурге. До конца августа в городе будет разве что умеренно тепло, не выше +25 градусов. Без дождей не обойдется, но мощных ливней не ожидается.

В Северной столице зафиксировали превышение нормы оксида азота почти в 30 раз возле металлургического цеха Кировского завода. Именно там ранее видели дым рыжего цвета. Местные жители пожаловались в прокуратуру на резкий запах и очевидное загрязнение окружающей среды. В итоге сотрудники ведомства установили, что одно из оборудований на предприятии дало сбой. Росприроднадзор сейчас решает, как именно наказать виновных, тем временем от директора потребовали устранить все нарушения.