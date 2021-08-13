Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2021 8:34

2,5 тысячи квартир проверила полиция во время рейда в Приморском районе

На 21 мигранта составили протоколы за нарушение режима пребывания
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
21 мигранта-нелегала нашли во время полицейского рейда. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

21 мигранта-нелегала нашли во время полицейского рейда. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Более 2,5 тысяч квартир было проверено в Приморском районе Петербурга во время масштабного рейда полиции, названного «Чистый четверг» по дню его проведения. 12 августа 78 стражей порядка искали так называемые «резиновые квартиры» и незаконных мигрантов в них.

- По результатам рейда в полицию было доставлено 30 человек для административного разбирательства. В отношении 21 иностранного гражданина составлены протоколы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Каждого из мигрантов оштрафуют на 5-7 тысяч рублей, а потом вышлют из страны на родину.

В остальном мероприятие прошло спокойно и без происшествий. Из 13 проверенных домов лишь в одном нашелся незапертый чердак, о чем было сказано управляющей компании.

Полиция провела в Петербурге рейд по "резиновым квартирам"
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО