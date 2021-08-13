Ангар сгорел на Малой Митрофаньевской улице утром 13 августа

На Малой Митрофаньевской сгорел ангар 500-метровой площади. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар пришлось тушить с утра петербургским спасателям. Около 6:00 в МЧС поступил вызов о возгорании ангара на Малой Митрофаньевской улице. К тому моменту, как огнеборцы оказались на месте, постройка полыхала уже по всей площади.

- Цельнометаллический ангар размером 20х25 метров и пристройка размером 3х25 метров выгорели по всей площади, - уточняют в пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

В 7:53 ранг пожара снижен до первого номера, возгорание локализовано. Всего к ликвидации пожара привлекалось пять единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.

Сведения о пострадавших на данный момент нет.