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Происшествия13 августа 2021 10:21

Мастифф разорвал лицо 3-летней девочке в квартире на Северном проспекте Петербурга

Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Домашняя собака искусала маленькую девочку в Петербурге.

Домашняя собака искусала маленькую девочку в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3-летняя девочка серьезно пострадала после нападения домашней собаки. ЧП произошло в квартире на Северном проспекте вечером 12 августа. Огромный мастифф набросился на ребенка и искусал за лицо.

- В 20:56 из своей квартиры с укушенными ранами век, укушенными ранами лица, в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2018 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам родных ребенка, раньше таких инцидентов с собакой не было. Семья благополучная, на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

При этом полицией возбуждено административное дело по статье «Побои». Разбирательство по инциденту продолжается, окончательные выводы будут сделаны позднее.