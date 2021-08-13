Мастифф разорвал лицо 3-летней девочке в квартире на Северном проспекте Петербурга

Домашняя собака искусала маленькую девочку в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3-летняя девочка серьезно пострадала после нападения домашней собаки. ЧП произошло в квартире на Северном проспекте вечером 12 августа. Огромный мастифф набросился на ребенка и искусал за лицо.

- В 20:56 из своей квартиры с укушенными ранами век, укушенными ранами лица, в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2018 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам родных ребенка, раньше таких инцидентов с собакой не было. Семья благополучная, на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

При этом полицией возбуждено административное дело по статье «Побои». Разбирательство по инциденту продолжается, окончательные выводы будут сделаны позднее.