«Зенит» подписал контракт с бразильцем Клаудиньо

Клаудиньо подписал с "Зенитом" 5-летний контракт. Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит".

Петербургский «Зенит» официально объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Клаудиньо. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на пять лет. До «Зенита» игрок выступал только за бразильские клубы.

- Клаудиньо родился 28 января 1997-го в городе Гуарульюс, входящем в штат Сан-Паулу. Начал заниматься футболом в школе «Сантоса». В июле 2015-го подписал первый профессиональный контракт с «Коринтиансом». Также выступал за «Брагантино», «Санту-Андре», «Понте-Прета», «Ред Булл Бразил», «Оэсте» и «Ред Булл Брагантино», - сообщает пресс-служба «Зенита».

За свой последний клуб игрок провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач, а также стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А (18 мячей) и лучшим игроком чемпионата по итогам 2020 года.

Вместе с зенитовцем Малкомом Клаудиньо стал победителем Олимпиады в Токио.