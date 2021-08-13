Загоревшийся в Троицком соборе мужчина остается в тяжелом состоянии

Пострадавший при возгорании мужчина остается в тяжелом состоянии.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Стало известно состояние мужчины, загоревшегося в Троицком соборе Петербурга. ЧП произошло вечером 12 августа. Первую помощь пострадавшему оказали священнослужители и посетители храма.
- В дежурную часть МВД из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступила телефонограмма о том, что в 20:00 к ним с термическим ожогом лица, шеи, передней поверхности грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1967 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».
С места происшествия в Троицком соборе оперативниками были изъяты осколки банки с крышкой, фрагменты одежды со следами горения, зажигалка.
Сейчас по факту происшествия ведется проверка, материалы по делу переданы в петербургское управление Следственного комитета России.