Движение по КАД у проспекта Обуховской обороны ограничат на 23 дня

На КАД у развязки с проспектом Обуховской обороны на 23 ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Еще об одном ограничении проезда по КАД Петербурга сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад». На этот раз работы затронут участок внутреннего кольца трассы в районе развязки с проспектом Обуховской обороны.

- В связи с производством работ по локальной замене напыляемой гидроизоляции, в период с 1 по 23 сентября 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса,- сообщает пресс-служба УПРДОРа.

По второй, третьей и четвертой полосам для безопасности проведения работ вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Дорожники будут трудиться в круглосуточном режиме, в три смены, но предупреждают, что на сроки может повлиять погода.