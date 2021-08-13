Два водителя погибли в лобовом ДТП грузовиков в Ленобласти

Два водителя погибли в лобовом ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/acclo

Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло утром 13 августа на А-114 Вологда-Новая Ладога в Волховском районе Ленобласти. У населенного пункта Весь лоб в лоб столкнулись фура и контейнеровоз.

- В 06:36 поступило сообщение о ДТП. В результате столкновения погибли водители. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога деблокировали погибших и передали тела полиции, - сообщается в паблике Аварийно-спасательной службы Ленобласти ВКонтакте.

На месте трагедии работало одно подразделение спасателей в количество пяти человек. На данный момент движение по трассе свободное.

В обстоятельствах трагедии разбираются дознаватели Госавтоинспекции.