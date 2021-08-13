Движение аквабайков и водного транспорта закрыли до конца навигации на Карповке и Смоленке

Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге аквабайкам и прочим плавсредствам запретили появляться на двух реках в черте города. На период навигации закрыты Смоленка - от истока до устья и Карповка - от Аптекарского моста до Барочного моста. Об этом объявили в Смольном. Такое решение приняли, потому что суда мешают проведению дноочистительных работ, а также создают аварийные и опасные ситуации.

- При производстве работ используется дноочистительная техника, которая при помощи тросов растягивается над водной поверхностью, а подводные работы выполняются водолазами. В связи с несоблюдением распоряжения нарушители подвергают себя опасности столкновения с тросами, шаландами или водолазами. Существует риск получения многочисленных травм, как аквабайкерами, так и сотрудниками, выполняющими работы, - рассказали в Смольном.

Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года.