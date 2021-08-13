80% таксистов Петербурга обязаны привиться, чтобы продолжать работать

Таксисты должны привиться до середины октября, чтобы продолжать работать. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

80% петербургских таксистов должны быть привиты до 15 октября, об этом напомнили в Комитете по транспорту. В противном случае перевозчики - все, а не только таксисты, не смогут продолжать работу.

- Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в таксомоторных компаниях. Им направлены письма с предупреждением. С 15 октября перевозчики могут осуществлять деятельность при наличии 80% вакцинированных работников, - сообщает пресс-служба ведомства.

Таксомоторные парки и компании-агрегаторы пошли навстречу Смольному и организовали пункты вакцинации. Одни на своих площадках, другие договорились с районными поликлиниками, а третьи просто отметили на онлайн-картах прививочные пункты, где можно сделать укол.

Кроме того, вакцинация идет в автобусных, трамвайных и троллейбусных парках, а также метро. За этим тоже присматривают чиновники комитета.