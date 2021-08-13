Въезд с Приморского шоссе на КАД перекроют из-за устранения колейности

На развязке Приморского шоссе и КАД закроют один въезд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Въезд с приморского шоссе на внешнюю сторону КАД в сторону Кронштадта будет полностью перекрыт. Правда, недолго. В следующие выходные здесь будут менять асфальт.

- В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части в период с 21 по 22 августа будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с Приморского шоссе на внешнее кольцо КАД в направлении Кронштадта, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Водителям, чтобы попасть в Кронштадт, придется ехать до ж/д переезда в Тарховке, сворачивать на Большую Горскую улицу и по ней двигаться до развязки с КАДом.

А вот обратная дорога со стороны Кронштадта не меняется, съезд на Приморское шоссе будет открыт.