Двух «наркобаронов» задержали в микроавтобусе с мефедроном в Ленобласти

Микроавтобус с "наркобаронами" задержали в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередную нарколабораторию накрыли в Ленинградской области сотрудники полиции. А началось все с остановки красного микроавтобуса в садоводстве «Дружный» Кировского района. В машине обнаружились двое молодых мужчин, а также несколько бочек с препаратами и химреактивы.

- Установлено, что с июня 2021 года 28-летний мужчина вместе с 31-летним сообщником организовал подпольную нарколабораторию по производству мефедрона. В ходе осмотра автомобиля «Fiat Ducato» обнаружено и изъято: три бочки и две канистры с жидким веществом, предположительно наркотическим средством мефедрон, общей массой более 150 литров, а также пастообразное вещество массой почти 5,5 килограммов в пластиковом ведре, также оказавшееся наркотическим препаратом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее оказалось, что задержанные причастны к организации еще одной нарколаборатории, но во Всеволожском районе Ленобласти. В отношении «наркобаронов» возбуждено уголовное дело за производство и сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере, обоим молодым людям «светит» от 15 до 20 лет за решеткой.