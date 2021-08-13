Депутата ЗакСа Резника оставили под домашним арестом

Максима Резника суд оставил под домашним арестом. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Октябрьский райсуд Петербурга оставил под домашним арестом депутата городского Законодательного собрания Максима Резника, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

- Следователь пояснил, что оснований для изменения меры пресечения обвиняемому не усматривается. Кроме того Резник, являясь депутатом шестого созыва ЗакСа может с использованием своего должностного положения и профессиональных связей принять меры в воспрепятствованию производства по уголовному делу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обосновывая ходатайство о продлении ареста следователи рассказали, что не успели завершить работу по делу, в том числе опросить свидетелей.

Защита Резника возражала, отметив, что скрываться он не намерен, как и мешать следствию. Сам депутат просил выпустить его под залог или хотя бы увеличить время прогулок, так как он ухаживает за престарелой матерью, но судья остался непреклонен. До 10 ноября Резник останется под домашним арестом.