Директора ЖКС Невского района поймали на взятке

Суд отправил под домашний арест директора ЖКС Невского района, пойманного на взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге продолжился «день взяточников» (чуть раньше попался технолог зоопарка). На этот раз, по данным следствия, деньги взял гендиректор ООО «Жилкомсервис №2» Невского района, который потребовал 200 тысяч рублей с директора коммерческой фирмы за подписание актов о приемке работ.

- Являясь лицом, в полномочия которого входит распределение ресурсов и контроль за надлежащим выполнением работ, предложил передать ему денежные средства в размере 200 000 рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по уборке и содержанию мест общего пользования, придомовой территории, мусорокамер, а также скорейшей оплате за их исполнение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Представитель подрядчика согласился, пошел в полицию, после чего передал деньги уже под контролем оперативников. Директора ЖКС задержали с поличным. По статье «Коммерческий подкуп» чиновнику грозит от крупного штрафа до девяти лет лишения свободы. Суда он будет ждать под домашним арестом.