«Водоканал» готовится к подтоплениям из-за ливней на выходных в Петербурге

В Петербурге готовятся к ливням на выходных, 14 и 15 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Водоканал» сообщил о подготовке аварийных бригад к грядущим дождливым выходным, 14 и 15 августа, в Петербурге. В пресс-службе организации сообщают, что получили неутешительный прогноз от Гидрометцентра. Согласно нему, в городе будут ливни. К вечеру пятницы сети водоотведения Северной столицы подготовили принимать большое количество осадков.

- Особое внимание предприятие уделяет адресам, которые наиболее уязвимы к подтоплениям в период ливней: 35 аварийных бригад предприятия будут объезжать территории Санкт-Петербурга по заранее составленным маршрутам, - передает «Водоканал».

В организации добавляют, что во время сильных дождей вся воды не может сразу уйти в канализацию, для этого требуется около получаса после окончания непогоды. И да, на Парашютной улице будет отдельный патруль. А канализационные сети там обещают построить в скором времени, предпроектные работы завершены.